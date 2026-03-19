Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT в феврале выросла до максимума
Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в феврале рекордного уровня для этого месяца, выяснило РИА Новости,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T10:05+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через систему межбанковских платежей SWIFT достигла в феврале рекордного уровня для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные системы. Так, в феврале на долларовые расчеты пришлось 49,25% мировых платежей. В результате доля американской валюты в SWIFT увеличилась на 0,3 процентного пункта в годовом выражении и достигла исторического максимума для февраля. При этом если анализировать месячную динамику, то доля доллара сократилась к январю на 0,43 процентного пункта. Вместе с тем в международных расчетах чаще стали использоваться и евро - доля этой валюты в последний месяц зимы за год увеличилась на 0,57 процентного пункта, до 22,82%, это максимум с февраля 2024 года. Рекорда в платежной системе достиг и британский фунт - на него пришлось 7,16% расчетов, это рост на 0,27 процентного пункта к февралю 2025 года и максимум для этого месяца с 2019 года. Укрепился также канадский доллар - до 2,94% (+0,5 процентного пункта в годовом выражении). При этом другие валюты стали использоваться реже: доля иены просела на 0,22 процентного пункта, до 3,46%, а доля юаня - до 2,74% (-1,59 процентного пункта). В результате китайская валюта потеряла пятое место в SWIFT, которое занимала в январе. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
