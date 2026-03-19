https://1prime.ru/20260319/ekspert-868432913.html

Эксперт рассказала, кто чаще всего заражается пастереллезом

Эксперт рассказала, кто чаще всего заражается пастереллезом - 19.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кто чаще всего заражается пастереллезом

Люди редко заражаются пастереллезом, однако фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом и хроническими... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T02:18+0300

2026-03-19T02:18+0300

2026-03-19T04:55+0300

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868432913.jpg?1773885342

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Люди редко заражаются пастереллезом, однако фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями находятся в группе риска, рассказала РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. "Пастереллез опасен для человека, хотя заражение происходит редко. В группе риска находятся фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Болезнь может протекать в легкой форме у людей с хорошим иммунитетом, но вызвать осложнения у лиц со сниженными защитными функциями организма", - сказала Мясникова. Она отметила, что формы заболевания у человека наиболее часто выражаются в виде кожной инфекции, сопровождаемой покраснением, отеком, гнойными поражениями кожи на месте укуса или царапины. Реже встречается респираторная форма, которая при попадании бактерии в легкие может проявляться как хронический бронхит или вялотекущая пневмония. Септическая форма, при которой бактерии попадают в кровь и распространяются по всему организму - самая тяжелая, но крайне редкая. Она может привести к абсцессам мозга, гнойному менингиту, артритам, миокардиту и другим осложнениям. Мясникова посоветовала, чтобы обезопасить себя и своих близких, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, вне санкционированных мест торговли. Также следует употреблять только кипяченое и пастеризованное молоко, а мясо подвергать тщательной кулинарной обработке и готовить его до полной прожарки. Употребление сырого или недостаточно обработанного мяса зараженных животных может привести к пищевым токсикоинфекциям, сопровождаемым рвотой, диареей, болями в животе и повышением температуры. "Несмотря на то, что кислая среда желудка убивает большинство пастерелл, любителям тартара и стейка с кровью рисковать не стоит. Мясо и молоко от коровы в карантинной зоне употреблять категорически нельзя", - подчеркнула эксперт. По ее словам, при проявлении симптомов надо идти к врачу. Антибиотики эффективны против пастереллеза, а современная медицина умеет бороться с этой инфекцией. "Несомненно, вспышка в Новосибирской области - удар по местным фермерским хозяйствам, но для людей риски сравнительно низкие. Главное - соблюдать меры предосторожности и не употреблять сырые продукты, а также от неизвестных производителей", - прокомментировала эксперт ситуацию в Новосибирской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество