Evraz Steel Building и "Стальмост" создают уникальные металлоконструкции

2026-03-19T15:39+0300

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. В Беларуси реализуется крупнейший за последние пять лет проект в азотной промышленности – строительство нового агрегата по производству нитрата аммония мощностью 1500 тонн в сутки на ОАО "Гродно Азот". Проектную документацию разрабатывала компания ГИАП, которая выступила заказчиком Evraz Steel Building на инженерную подготовку, изготовление и поставку металлоконструкций для этого объекта. Благодаря глубокой инженерной экспертизе и отлаженной кооперации с заводами-партнёрами, Evraz Steel Building берётся за проекты, требующие нестандартных подходов и высочайшего качества металлоконструкций. К компании обращаются, когда нужны сложные инженерные решения, – как в случае с белорусским проектом."Технические решения, которые предлагались изначально, были трудно реализуемы. Дополнительные расчёты нагрузок в узлах, позволили создать оптимальный профиль, упрощенные виды и типы соединений, которые помогли удешевить изготовление конструкций и применить более технологичные узлы. Так же мы рассчитали оптимальный процент использования материалов и заказали на комбинате металлопрокат конкретных размеров, что свело к минимуму коэффициент отходов по всему проекту", - рассказывает руководитель технологического отдела дирекции инженерно-технической подготовки Evraz Steel Building Александр Зимин.Сложность проекта заключалась не только в толщине металла 50, 60 и 80 мм, но и в высочайших требованиях к точности. Колонны коробчатого сечения большой этажности встают друг на друга, передавая усилия через фланцы. Накопление даже минимальных отклонений могло привести к несобираемости конструкции на монтажной высоте в 100 метров.Изготовление сложнейших элементов каркаса 100-метровой башни было доверено ярославскому заводу АО "Стальмост". Предприятие специализируется на мостовых конструкциях, но сотрудничество с Evraz Steel Building открыло для него новое направление – изготовление сложных металлоконструкций для промышленных объектов.Общий объём поставок металлоконструкций для белорусского проекта составит около 1400 тонн. Первые отгрузки начались в январе, завершение проекта намечено на конец апреля. Для завода "Стальмост" этот заказ стал показателем технологического развития, позволил освоить новую для себя нишу промышленного строительства и подтвердить способность работать с уникальными объёмами и толщинами металла. А для Evraz Steel Building — ещё одним подтверждением эффективности бизнес-модели, основанной на глубокой инженерной проработке и тесной кооперации с партнёрами.

