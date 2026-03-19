На Западе раскрыли, как НАТО использует ситуацию в Иране против России

Государства — члены НАТО из Евросоюза попытаются использовать неудачи США в зоне Персидского залива, чтобы заново вовлечь Вашингтон в конфликт на Украине,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T01:10+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Государства — члены НАТО из Евросоюза попытаются использовать неудачи США в зоне Персидского залива, чтобы заново вовлечь Вашингтон в конфликт на Украине, сообщает Strategic Culture."Еще на прошлой неделе американский президент высмеивал таких союзников, как Великобритания, утверждая, что не нуждается в их помощи, чтобы победить Ирана. Сегодня же он умоляет государства НАТО направить силы в Персидский залив. <…> Трамп сталкивается с экономической и политической катастрофой из-за своих безрассудных действий. Это может привести к неблагоприятным последствиям, которые усугубят прокси-войну НАТО против России", — утверждают авторы статьи.Также сообщается, что сейчас у Европы возникла возможность для укрепления своей позиции в конфликте на Украине за счет поддержки США."Европейцы опасаются вовлечения в нарастающий конфликт в Ближневосточном регионе, как и другие американские союзники, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Все они с осторожностью относятся к просьбе Трампа направить военные силы для снятия блокады Ормузского пролива. Но именно благодаря этому антироссийски настроенные члены НАТО из Европы могут использовать запутанную ситуацию Трампа с Ираном для изменения курса участия Вашингтона в украинском кризисе", — говорится в публикации.Военные действия США и Израиля против исламской республики продолжаются третью неделю, сопровождаясь взаимными ударами сторон. В Тель-Авиве заявили, что их задача состоит в том, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал народ республики к смене режима. В ответ Иран заявил о своей готовности защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.

иран, сша, вашингтон, нато, ес, россия, украина