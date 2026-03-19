ФАС не фиксирует роста цен на бензин на АЗС темпами выше инфляции
2026-03-19T15:37+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не фиксирует роста цен на бензин на АЗС темпами выше инфляции, сообщил журналистам замглавы ведомства Геннадий Магазинов. "ФАС на ежедневной основе осуществует мониторинг цен на топливо на порядка 12 тысячах АЗС как вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и независимых компаний. Мы не отмечаем изменения розничных цен выше инфляции", - сказал Магазинов в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026". Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Росстат отслеживает цены на топливо на АЗС еженедельно и ежемесячно. По последним данным, за неделю с 10 по 16 марта стоимость бензина в среднем выросла на 0,24%, дизтоплива - на 0,1% при инфляции 0,08%. Однако за весь февраль цены на бензин выросли на 0,6% по сравнению с январем, дизельное топливо подорожало на 0,1% при инфляции в 0,73%.
