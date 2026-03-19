Кредит для Украины останется заблокированным, заявил Фицо - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/fitso-868464612.html
Кредит для Украины останется заблокированным, заявил Фицо
Кредит для Украины останется заблокированным, заявил Фицо - 19.03.2026, ПРАЙМ
Кредит для Украины останется заблокированным, заявил Фицо
Кредит для Украины останется заблокированным, никаких сроков для восстановления Киевом прокачки по "Дружбе" не установлено, сообщил премьер Словакии Роберт... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:36+0300
2026-03-19T20:36+0300
экономика
газ
словакия
украина
киев
роберт фицо
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кредит для Украины останется заблокированным, никаких сроков для восстановления Киевом прокачки по "Дружбе" не установлено, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. "Кредит для Украины остается заблокированным, никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод ("Дружба" - ред.) не установлено", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг. Премьер Словакии отметил, что на саммите Евросоюза главным образом обсуждался заблокированный кредит для Украины на 90 миллиардов евро и остановленные поставки нефти в Словакию и Венгрию по "Дружбе", но "ни в одном, ни в другом случае никакого прогресса не произошло". Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
https://1prime.ru/20260319/druzhba-868462506.html
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, украина, киев, роберт фицо, ес, facebook
Экономика, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Роберт Фицо, ЕС, Facebook
20:36 19.03.2026
 
Кредит для Украины останется заблокированным, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: кредит для Украины останется заблокированным, никаких сроков нет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кредит для Украины останется заблокированным, никаких сроков для восстановления Киевом прокачки по "Дружбе" не установлено, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Кредит для Украины остается заблокированным, никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод ("Дружба" - ред.) не установлено", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская) по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг.
Премьер Словакии отметил, что на саммите Евросоюза главным образом обсуждался заблокированный кредит для Украины на 90 миллиардов евро и остановленные поставки нефти в Словакию и Венгрию по "Дружбе", но "ни в одном, ни в другом случае никакого прогресса не произошло".
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Сроки инспекции нефтепровода "Дружба" пока неясны, заявил источник
Вчера, 19:40
 
ЭкономикаГазСЛОВАКИЯУКРАИНАКиевРоберт ФицоЕСFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала