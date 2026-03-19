"Газпром" сообщил об атаках на "Турецкий" и "Голубой" поток

2026-03-19T13:10+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил "Газпром". "В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - говорится в сообщении. В частности, по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара двадцатью двумя беспилотными воздушными средствами (БВС), по компрессорной станции "Казачья" - тремя БВС, по компрессорной станции "Береговая" - одним БВС, уточнили в компании. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров. КС "Русская" – одна из самых мощных в мире, она расположена в Анапском районе Краснодарского края и является начальной точкой поставок газа по "Турецкому потоку". Мощность станции позволяет создать давление газа, достаточное для того, чтобы без дополнительных технических средств транспортировать голубое топливо на расстояние более 900 километров. КС "Береговая" – последняя в цепочке станций на российской территории, по которой поступает газ для "Голубого потока". Она находится в горной части Черноморского побережья. Четыре газоперекачивающих агрегата "Казачьей" предназначены для подачи газа на КС "Русская", общая мощность КС "Казачья" составляет 100 МВт.

