Глава РФПИ напомнил ЕС о важности умных стратегических решений

2026-03-19T00:50+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил ЕС, что на фоне истощения запасов газа в регионе нужны умные стратегические решения, а не тревога. Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Politico в соцсети Х, утверждающего, что в Европе растет тревога по поводу необычно низкого уровня запасов газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Предупреждал их. Тревога не помогает. Помогают умные стратегические решения", - так Дмитриев прокомментировал публикацию издания.

