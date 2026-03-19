Глава РФПИ напомнил ЕС о важности умных стратегических решений - 19.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ напомнил ЕС о важности умных стратегических решений - 19.03.2026, ПРАЙМ
00:50 19.03.2026 (обновлено: 04:24 19.03.2026)
 
Глава РФПИ Дмитриев: на фоне истощения запасов газа нужны умные стратегические решения

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил ЕС, что на фоне истощения запасов газа в регионе нужны умные стратегические решения, а не тревога.
Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Politico в соцсети Х, утверждающего, что в Европе растет тревога по поводу необычно низкого уровня запасов газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Предупреждал их. Тревога не помогает. Помогают умные стратегические решения", - так Дмитриев прокомментировал публикацию издания.
 
