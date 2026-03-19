https://1prime.ru/20260319/glava-868431819.html
Глава РФПИ напомнил ЕС о важности умных стратегических решений
2026-03-19T00:50+0300
газ
энергетика
экономика
рф
европа
ближний восток
кирилл дмитриев
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868431819.jpg?1773883473
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил ЕС, что на фоне истощения запасов газа в регионе нужны умные стратегические решения, а не тревога. Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Politico в соцсети Х, утверждающего, что в Европе растет тревога по поводу необычно низкого уровня запасов газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Предупреждал их. Тревога не помогает. Помогают умные стратегические решения", - так Дмитриев прокомментировал публикацию издания.
рф
европа
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
