Вывод войск США из Ормуза поднимет цены на нефть, заявил Дмитриев - 19.03.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вывод войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше 200 долларов за баррель. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T01:36+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вывод войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше 200 долларов за баррель. "Это будет значить более 200 долларов (за баррель- ред.) на какое-то время", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию портала Leading Report о том, что президент США Дональд Трамп думает над выводом американских войск из Ормузского пролива, что заставит союзников США самим защищать перевозки через него. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

