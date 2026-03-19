Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать операторов маркировать звонки от банков - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать операторов маркировать звонки от банков
2026-03-19T05:01+0300
2026-03-19T05:32+0300
05:01 19.03.2026 (обновлено: 05:32 19.03.2026)
 
РИА Новости: Куринный и Гибатдинов предложили обязать маркировать звонки от банков

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили обязать операторов связи маркировать звонки гражданам от кредитных организаций на основании договоров с этими организациями и наказывать операторов штрафами до 500 тысяч рублей в случае отсутствия такой маркировки.
Соответствующие законопроекты будут направлены в кабмин РФ на отзыв в четверг. Копии документов имеются в распоряжении РИА Новости.
"Передача информации об абоненте-кредитной организации, страховой организации, инициировавшей телефонный вызов, осуществляется на основании заключенного договора между оператором связи и инициатором телефонного вызова", - говорится в тексте законопроекта.
Вторым законопроектом предлагается наказывать операторов за неисполнение операторами связи требований о маркировке звонков кредитных и страховых организаций.
"(Правонарушение - ред.) влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - отмечается в тексте документа.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что обязанность маркировки таких звонков есть в российском законодательстве, но порядок её реализации зафиксирован в постановлении правительства, в котором допущен пробел относительно обязанности банков и сотовых операторов заключать договор. Он также добавил, что из-за этого звонки от некоторых крупных банков не маркируются, так как они "не хотят заключать с сотовыми операторами договор и платить за маркировку деньги, как это делают остальные юридические лица".
"В подзаконном акте конкретно не прописан момент того, как банки и операторы должны оформлять отношения и кто за это должен платить. Ответственность за отсутствие маркировки предусмотрена мизерная - поэтому организация продолжают пренебрегать правилами", - пояснил политик.
Депутат ГД Куринный в свою очередь отметил, что в случае возложения оплаты маркировки звонков на операторов связи, компании заложат стоимость этой услуги в тарифы.
"Граждане не должны платить за в принципе ненужные им звонки банков. Поэтому мы в КПРФ разработали законопроект, уточняющий порядок маркировки вызовов от кредитных организаций, в котором четко определено: должны быть договора с сотовыми операторами, и платить за эту услугу должны инициаторы таких звонков – то есть кредитные организации", - констатировал парламентарий.
 
