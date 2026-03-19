Госдума отклонила законопроект о рейтинге кибербезопасности банков - 19.03.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила законопроект о рейтинге кибербезопасности банков
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о расширении полномочий Банка России в целях предупреждения мошенничества в сфере заемных средств и о создании рейтинга банков по уровню защиты от кибермошенников. Документ внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия". Он предоставляет ЦБ полномочия разрабатывать и реализовывать меры по предупреждению мошеннических действий в сфере заемных средств, в том числе совершаемых с использованием IT-технологий. Одновременно обязанность по разработке и внедрению мер по борьбе с мошенничеством в кредитной сфере возлагается и на банки. Кроме того, Банк России наделяется полномочиями по установлению обязательных требований к кредитным организациям, направленных на выявление, пресечение и предотвращение мошеннических схем, а также по утверждению критериев оценки частоты и масштаба выявленных мошеннических действий для формирования рейтинга банков. При этом ЦБ, согласно законопроекту, должен будет ежеквартально публиковать сводную статистическую и аналитическую информацию о мошеннических действиях в сфере заемных средств, а также рейтинг кредитных организаций, основанный на соотношении объема выданных займов к количеству выявленных мошеннических операций. Правительство России полагает, что вопрос предотвращения мошенничества в сфере заемных средств, в том числе в цифровом пространстве, в настоящее время является особо актуальным. Однако из законопроекта, в частности, "неясно, какие именно меры будут обязательными для внедрения кредитными организациями", указано в правительственном отзыве на документ. По мнению авторов законопроекта, его реализация повысит осведомленность заемщиков о мошеннических схемах, усилит ответственность кредитных организаций за предотвращение преступлений в финансовой сфере, а также сформирует эффективную систему мониторинга и контроля за мошенничеством в банковском секторе. Однако против принятия законопроекта выступил комитет Госдумы по финансовому рынку, указав в своем заключении, что его нормы вступают в противоречие с действующим законодательством и не учитывают изменения, внесенные в законодательство в последнее время. А правительство РФ считает, что действующее законодательство РФ уже "позволяет решать задачи, которые заявлены в качестве целей законопроекта".
https://1prime.ru/20260317/gosduma--868381348.html
https://1prime.ru/20260317/gosduma--868380995.html
https://1prime.ru/20260316/zhkkh-868356365.html
Светофор - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2026
Госдума приняла закон о штрафе за езду без ОСАГО только раз в сутки
17 марта, 14:00
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2026
Госдума приняла закон об инвестиционном доходе с пенсионных взносов
17 марта, 13:55
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2026
В Госдуме дали советы по перерасчету ЖКУ за временное отсутствие в квартире
16 марта, 18:59
 
