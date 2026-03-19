Цены на газ в Европе за сутки выросли на 12% на фоне эскалации в Иране

2026-03-19T21:06+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке - до 728 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 853,7 доллара (+31%), что стало ценовым максимумом четверга. Ценовой минимум составил 723 доллара (+11%). Последние фьючерсы торговались по 727,6 доллара (+11,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 651,5 доллара за тысячу кубометров. Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел. Он также заявил, что Штаты не знали о планах Израиля атаковать объекты. Как сообщило в четверг агентство Рейтер, генеральный директор катарской энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что в результате нападений были повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании. Он также заявил, что в течение трех-пяти лет компания будет недопроизводить 12,8 миллиона тонн СПГ в год, а это составляет около 17% экспорта Катара. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Через неделю - 9 марта - они пробили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, приближались к 820 долларам. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

