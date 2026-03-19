Фондовые индексы Европы резко снижаются - 19.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы резко снижаются
2026-03-19T14:29+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются, так как инвесторы уходят от рисков в связи с ситуацией в мире, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.04 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,96% относительно предыдущего закрытия, до 10 102,98 пункта, французский CAC 40 - на 1,66%, до 7 837,3 пункта, немецкий DAX - на 2,48%, до 22 944,47 пункта.
В центре внимания мировых инвесторы остаются события на Ближнем Востоке. Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс".
"Инвесторы сегодня утром очевидно не склонны к риску, поскольку рынки все еще переваривают ядовитую смесь из мировой политики и сообщений мировых центральных банков", - считает глава отдела по стратегиям инвестирования в акции Julius Baer Матьё Рашетэ (Mathieu Racheter), мнение которого приводит агентство Блумберг.
"Возобновившаяся эскалация на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу стагфляции, хотя до марта инвесторы чувствовали себя более комфортно относительно инфляции", - добавляет аналитик.
Акции итальянского автопроизводителя Ferrari в Германии снижаются более чем на 3%. Компания сообщила о временной приостановке большинства поставок на Ближний Восток, передает агентство Блумберг.
Позже в четверг Европейский и британский центральные банки опубликуют свои решения относительно величины учетной ставки. Ожидается, что регуляторы сохранят ставки на прежних уровнях: Банк Англии - в 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 2,15%.
Кроме того, ранее в этот день были опубликованы данные о безработице в Великобритании. Так, показатель в ноябре-январе остался на уровне октября-декабря в 5,2%, хотя аналитики прогнозировали рост на 5,3%.
