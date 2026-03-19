Индекс Мосбиржи прибавляет, но остается ниже 2900 пунктов - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/indeks-868452984.html
2026-03-19T14:46+0300
2026-03-19T14:46+0300
экономика
рынок
торги
акции
богдан зварич
мосбиржа
татнефть
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:46 19.03.2026
 
Рынок акций РФ умеренно прибавляет, оставаясь ниже 2900 пунктов по главному индексу

© РИА Новости . Павел Бедняков | Здание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно прибавляет, оставаясь ниже 2900 пунктов по главному индексу, который выступает уровнем сопротивления, а расти выше пока мешает остающееся предпочтение инвесторами консервативных инструментов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 14.00 мск повышается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 884,67 пункта.
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Дорожают бумаги "Фосагро" (+2,5%), префы "Татнефти" (+2,5%), акции "Совкомфлота" (+1,6%), ПИКа (+1,3%). Снижаются в цене акции "Эн+" (-2,5%), "Полюса" (-2%), ЮГК (-1,5%), "Ростелекома" (-1,4%).
Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на четверг выступает коридор 2840–2940 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Российский фондовый рынок, на фоне хорошей конъюнктуры на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent ушла выше 110 долларов за баррель, попытается продолжить восходящую динамику и может протестировать отметку 2900 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением", - добавляет он.
Впрочем, пока индекс Мосбиржи продолжает отставать от растущей стоимости нефти, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Причины прежние – недостаток свободных денег, поскольку основные доли инвестиционных портфелей продолжают оставаться в консервативных инструментах", - заключает он.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала