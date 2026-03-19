Индекс Мосбиржи прибавляет, но остается ниже 2900 пунктов

2026-03-19T14:46+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно прибавляет, оставаясь ниже 2900 пунктов по главному индексу, который выступает уровнем сопротивления, а расти выше пока мешает остающееся предпочтение инвесторами консервативных инструментов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск повышается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 884,67 пункта. Дорожают бумаги "Фосагро" (+2,5%), префы "Татнефти" (+2,5%), акции "Совкомфлота" (+1,6%), ПИКа (+1,3%). Снижаются в цене акции "Эн+" (-2,5%), "Полюса" (-2%), ЮГК (-1,5%), "Ростелекома" (-1,4%). Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на четверг выступает коридор 2840–2940 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Российский фондовый рынок, на фоне хорошей конъюнктуры на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent ушла выше 110 долларов за баррель, попытается продолжить восходящую динамику и может протестировать отметку 2900 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением", - добавляет он. Впрочем, пока индекс Мосбиржи продолжает отставать от растущей стоимости нефти, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Причины прежние – недостаток свободных денег, поскольку основные доли инвестиционных портфелей продолжают оставаться в консервативных инструментах", - заключает он.

https://1prime.ru/20260319/indeks-868452324.html

https://1prime.ru/20260319/birzhi-868449309.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

