Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону
Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону - 19.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону
Более 75% жителей Румынии поддерживают позицию властей о необходимости увеличения расходов на оборону, свидетельствуют данные представленного в четверг опроса... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T22:39+0300
2026-03-19T22:39+0300
2026-03-19T22:39+0300
КИШИНЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Более 75% жителей Румынии поддерживают позицию властей о необходимости увеличения расходов на оборону, свидетельствуют данные представленного в четверг опроса румынской исследовательской компании Inscop. Опрос показал, что 75,6% респондентов согласны с тем, что Румыния должна значительно увеличить расходы на оборону для защиты своего суверенитета в случае военной агрессии, в то время как 21,5% выступают против этого. Доля не ответивших составляет 2,9%. Также 61,3% опрошенных считают, что поддержка государством инвестиций в оборонную промышленность очень важна. 24,2% считают это несколько важным, 3,4% — несколько неважным, а 9,6% — очень неважным или совсем неважным, 1,5% не стали отвечать на вопрос. Опрос проводился в период с 3 по 13 марта, в нем приняли участие 1100 человек. Допустимый уровень погрешности 3%. Президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
румыния
мировая экономика, общество , румыния
Вооружения, Мировая экономика, Общество , РУМЫНИЯ
Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону
Inscop: более 75% жителей Румынии поддерживают увеличение расходов на оборону
КИШИНЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Более 75% жителей Румынии поддерживают позицию властей о необходимости увеличения расходов на оборону, свидетельствуют данные представленного в четверг опроса румынской исследовательской компании Inscop.
Опрос показал, что 75,6% респондентов согласны с тем, что Румыния
должна значительно увеличить расходы на оборону для защиты своего суверенитета в случае военной агрессии, в то время как 21,5% выступают против этого. Доля не ответивших составляет 2,9%.
Также 61,3% опрошенных считают, что поддержка государством инвестиций в оборонную промышленность очень важна. 24,2% считают это несколько важным, 3,4% — несколько неважным, а 9,6% — очень неважным или совсем неважным, 1,5% не стали отвечать на вопрос.
Опрос проводился в период с 3 по 13 марта, в нем приняли участие 1100 человек. Допустимый уровень погрешности 3%.
Президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
