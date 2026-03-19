https://1prime.ru/20260319/inscop-868467086.html

Опрос показал отношение жителей Румынии к увеличению расходов на оборону

2026-03-19T22:39+0300

вооружения

мировая экономика

общество

румыния

https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg

КИШИНЕВ, 19 мар - ПРАЙМ. Более 75% жителей Румынии поддерживают позицию властей о необходимости увеличения расходов на оборону, свидетельствуют данные представленного в четверг опроса румынской исследовательской компании Inscop. Опрос показал, что 75,6% респондентов согласны с тем, что Румыния должна значительно увеличить расходы на оборону для защиты своего суверенитета в случае военной агрессии, в то время как 21,5% выступают против этого. Доля не ответивших составляет 2,9%. Также 61,3% опрошенных считают, что поддержка государством инвестиций в оборонную промышленность очень важна. 24,2% считают это несколько важным, 3,4% — несколько неважным, а 9,6% — очень неважным или совсем неважным, 1,5% не стали отвечать на вопрос. Опрос проводился в период с 3 по 13 марта, в нем приняли участие 1100 человек. Допустимый уровень погрешности 3%. Президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.

https://1prime.ru/20260317/opros-868369780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

