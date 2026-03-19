Зачем после IPO эмитенты выкупают акции обратно

Зачем после IPO эмитенты выкупают акции обратно - 19.03.2026, ПРАЙМ

Зачем после IPO эмитенты выкупают акции обратно

После IPO котировки многих новых российских эмитентов снизились. Чтобы сохранить интерес инвесторов, компании используют дивиденды, buyback и сделки M&A. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T05:05+0300

2026-03-19T05:05+0300

2026-03-19T05:05+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. После IPO котировки многих новых российских эмитентов снизились. Чтобы сохранить интерес инвесторов, компании используют дивиденды, buyback и сделки M&A.Котировки подавляющего большинства из 29 эмитентов, вышедших на биржу в 2023-2025 годах, сегодня находятся значительно ниже уровней первичного размещения. В результате многие инвесторы не получили той доходности, на которую рассчитывали при участии в IPO.Чтобы хотя бы частично компенсировать инвесторам упущенную доходность и поддержать интерес к своим бумагам, эмитенты новой волны начали активнее использовать инструменты, которые позволяют создавать дополнительную ценность для акционеров. Среди них – программы обратного выкупа акций, дивидендные выплаты и сделки M&A.Дивиденды, и M&A как инструменты поддержки акцийBuyback или обратный выкуп в первую очередь является ситуативным инструментом. Объявляя обратный выкуп, компания фактически сигнализирует рынку, что считает текущий уровень котировок заниженным относительно справедливой стоимости бизнеса. Такой механизм позволяет поддержать рыночную цену акций и продемонстрировать уверенность менеджмента в перспективах компании. Среди эмитентов новой волны о программах обратного выкупа объявляли, в частности, Софтлайн, Астра, Делимобиль и Промомед.Дивиденды работают несколько иначе. Если buyback – это инструмент точечного реагирования на ситуацию на рынке, то дивидендные выплаты инвесторы ожидают на регулярной основе. Интересно, что даже компании, которые традиционно воспринимаются как "акции роста", стараются формировать хотя бы минимальную дивидендную доходность для своих акционеров. Такой подход уже используют, например, Астра и ВсеИнструменты.Еще одним инструментом поддержания интереса к акциям становятся сделки M&A. В условиях текущей макроэкономической ситуации многим компаниям сложнее реализовать планы органического роста, заявленные на этапе IPO. В результате часть эмитентов рассматривает сделки по приобретению других компаний как способ ускорить развитие бизнеса и поддержать инвестиционную историю.Коммуникация с инвесторамиЕще одна важная особенность эмитентов новой волны – это активная работа с инвесторами. В отличие от многих публичных компаний предыдущих поколений, они выходили на биржу уже в эпоху доминирования розничного инвестора. Для этой аудитории особенно важна прозрачность бизнеса и регулярная коммуникация. Поэтому большинство новых публичных компаний уделяет большое внимание IR-работе: проводит встречи с инвесторами, активно публикует операционные и финансовые результаты, объясняет стратегию развития и ключевые решения менеджмента.Активная коммуникация с рынком становится критически важной в условиях высокой волатильности и неопределенности. Когда инвесторы не получают достаточного объема информации о деятельности компании, это автоматически воспринимается как дополнительный риск. В результате котировки могут реагировать повышенной волатильностью, даже если фундаментальные показатели бизнеса остаются стабильными.Для публичных компаний качественная работа с инвесторами сегодня становится не менее важной, чем финансовые результаты. Она помогает формировать долгосрочное доверие к компании и стабилизировать динамику ее акций.В текущих рыночных условиях эмитенты новой волны вынуждены активно работать над поддержанием инвестиционной привлекательности своих акций. Дивиденды, программы обратного выкупа, сделки M&A и активная коммуникация с инвесторами становятся ключевыми инструментами для формирования доверия рынка.Автор - Генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857651807_0:14:853:867_100x100_80_0_0_3f391d3b24ff971b785ba711a6b6fd5e.jpg

мнения аналитиков, акции, рынок, m&a, "промомед", делимобиль