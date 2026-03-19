"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара

"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара - 19.03.2026, ПРАЙМ

"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара

В результате конфликта в Иране США придется покинуть Ближний Восток, что приведет к распаду Западной империи, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал...

2026-03-19T05:51+0300

2026-03-19T05:51+0300

2026-03-19T05:51+0300

иран

запад

сша

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В результате конфликта в Иране США придется покинуть Ближний Восток, что приведет к распаду Западной империи, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Политолог Алекс Крайнер. ."Если треть сырья застряла в Персидском заливе, а половина всех танкеров с СПГ — там же, нас может ждать серьезная проблема. <…> Нельзя исключать возможность, что цена за баррель нефти действительно поднимется до 380 или до 500 долларов — или кто знает, до каких высот. <…> Думаю, у нас большой провал. <…> И крушение продолжается", — заявил аналитик.По его мнению, в скором времени влияние Запада существенно ослабнет как на Ближнем Востоке, так и на глобальной арене."Абсолютно нереалистично полагать, что Трамп сможет удерживать контроль над Россией. А контроль над Ближним Востоком очевидно ускользает из их рук. <…> В конечном итоге США будут вытеснены из региона. И, скорее всего, именно сейчас это и произойдет. Я не вижу способа, как они могут избежать этого. <…> Мы станем свидетелями распада западной империи или же Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому", — заключил эксперт.Военные действия США и Израиля против исламской республики продолжаются третью неделю, сопровождаясь взаимными ударами сторон. В Тель-Авиве заявили, что их задача состоит в том, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал народ республики к смене режима. В ответ Иран заявил о своей готовности защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.

иран

запад

сша

иран, запад, сша