"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/iran-868435817.html
"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара
В результате конфликта в Иране США придется покинуть Ближний Восток, что приведет к распаду Западной империи, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 19.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260317/iran-868384579.html
иран
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:51 19.03.2026
 
"Большой провал". На Западе запаниковали, осознав масштаб иранского удара

Аналитик Крайнер: конфликт в Иране приведет к разрушению западной империи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В результате конфликта в Иране США придется покинуть Ближний Восток, что приведет к распаду Западной империи, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Политолог Алекс Крайнер. .
"Если треть сырья застряла в Персидском заливе, а половина всех танкеров с СПГ — там же, нас может ждать серьезная проблема. <…> Нельзя исключать возможность, что цена за баррель нефти действительно поднимется до 380 или до 500 долларов — или кто знает, до каких высот. <…> Думаю, у нас большой провал. <…> И крушение продолжается", — заявил аналитик.
По его мнению, в скором времени влияние Запада существенно ослабнет как на Ближнем Востоке, так и на глобальной арене.
"Абсолютно нереалистично полагать, что Трамп сможет удерживать контроль над Россией. А контроль над Ближним Востоком очевидно ускользает из их рук. <…> В конечном итоге США будут вытеснены из региона. И, скорее всего, именно сейчас это и произойдет. Я не вижу способа, как они могут избежать этого. <…> Мы станем свидетелями распада западной империи или же Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому", — заключил эксперт.
Военные действия США и Израиля против исламской республики продолжаются третью неделю, сопровождаясь взаимными ударами сторон. В Тель-Авиве заявили, что их задача состоит в том, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал народ республики к смене режима. В ответ Иран заявил о своей готовности защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала