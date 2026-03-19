Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто сдадимся": в США выявили неожиданную угрозу из Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Просто сдадимся": в США выявили неожиданную угрозу из Ирана
07:03 19.03.2026
 
"Просто сдадимся": в США выявили неожиданную угрозу из Ирана

Подполковник Дэвис: Общественная реакция Ирана удивила американцев после атак США

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Слаженность и единство, проявленные иранским народом после атак, стали неожиданностью для США и могут повлечь за собой серьезный ответ, заявил в эфире на YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Думаете, они (иранцы. — Прим. ред.) просто скажут: "Вы убили наших лидеров? Ну, тогда мы просто сдадимся и разойдемся по домам"? Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов. Поэтому, если вы думаете, что это ослабит их, скорее всего, произойдет обратное", — признался военный.
Он отметил, что впервые США, следуя агрессивной линии, могут столкнуться с равноценными ответными действиями от другого государства.
"Мы (США. — Прим. ред.) продолжаем исходить из предположения, что за наши действия не будет никаких последствий, что мы можем делать все, что хотим, а другая сторона просто вымрет. <…> Но послушайте, если ты приходишь с мечом, то ты однажды можешь от него и погибнуть", — добавил Дэвис.
Боевые действия, ведущиеся Соединенными Штатами и Израилем против исламской республики, продолжаются уже третью неделю. В течение этого времени стороны обмениваются атаками. В Израиле заявили, что их главная цель — предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военный потенциал Ирана и призвали народ к смене правящего режима. В свою очередь, Иран заверил, что готов защищаться и пока не видит необходимости возобновлять переговоры.
 
