"Никто не мог представить себе!" Журналист удивился промахом США в Иране

Ошибки, допущенные президентом США Дональдом Трампом в ходе атаки на Иран, создали небывалые трудности для Америки и западного мира, заявил британский журналист | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:09+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ошибки, допущенные президентом США Дональдом Трампом в ходе атаки на Иран, создали небывалые трудности для Америки и западного мира, заявил британский журналист Мартин Джей в беседе с дипломатом Ианом Праудом на его YouTube-канале."Иран теперь сам диктует свои санкции остальному миру. Какая ирония! Думаю, им просто до смерти надоело играть роль потакания слабым американским президентам. <…> Вот, ситуация меняется. Трамп поставил Запад в очень, очень сложное положение. Он сам себя загнал в угол. Он допустил несколько фундаментальных ошибок. Недооценил военный потенциал Ирана, недооценил его способность выполнить свои обещания, а именно нанести удары по американским целям в регионе Персидского залива. <…> Я думаю, что никто не мог представить себе тот хаос, который устроил Дональд Трамп!" — высказался он.По словам эксперта, изменения в региональной структуре на Ближнем Востоке стали полной катастрофой для Вашингтона в результате действий Трампа."И я думаю, что сейчас мы являемся свидетелями чего-то действительно беспрецедентного, действительно исторического. Знаете, Трамп войдет в историю как человек, который делает все то, что обещал не делать. <…> Он фактически создает новую систему на Ближнем Востоке, которая может только навредить интересам Америки, навредить Западу, поставить под угрозу отношения Америки со странами НАТО, и этот список можно продолжать бесконечно. Это катастрофа", — подытожил Джей.Третью неделю продолжается военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран. В ходе конфликта стороны постоянно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что стремятся не допустить создания Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военную инфраструктуру страны и призвал население к смене режима, тогда как Иран заверил, что готов к обороне и не считает переговоры актуальными.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

