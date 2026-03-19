"Лишили возможности". На Западе сообщили о радикальных переменах в Иране - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Лишили возможности". На Западе сообщили о радикальных переменах в Иране
2026-03-19T07:15+0300
2026-03-19T07:16+0300
иран
израиль
запад
цру
07:15 19.03.2026 (обновлено: 07:16 19.03.2026)
 
"Лишили возможности". На Западе сообщили о радикальных переменах в Иране

Аналитик Джонсон: ни США, ни Израиль больше не способны сбивать иранские ракеты

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Израиль утратили способность перехватывать и поражать ракеты Ирана, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Сейчас ни у израильтян, ни у США нет систем противоракетной обороны, которые бы могли эффективно перехватывать иранские баллистические и крылатые ракеты. Это факт. <…> Когда Иран вывел из строя американские радары, расположенные в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Иордании, это лишило их систем раннего предупреждения. Вот почему в настоящее время Израиль фактически остается слепым. <…> Иран может наносить удары по израильским целям, не беспокоясь о ПВО", — заявил эксперт.
В то же время Джонсон отметил ошибки западной разведки относительно потенциала Ирана.
"Модель противовоздушной защиты, на которую прогнозировал Запад, предполагала, что Иран запустит лишь одну или две ракеты. Никто не ожидал, что их количество достигнет 40, 50, 100", — пояснил аналитик.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
