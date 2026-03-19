https://1prime.ru/20260319/iran-868464776.html

Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране

2026-03-19T20:45+0300

энергетика

мировая экономика

иран

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Действия США и Израиля в Иране обусловлены заинтересованностью государств в иранских природных ресурсах, стремлением изменить ситуацию на мировом энергетическом рынке в свою пользу, поделился своим мнением с РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) и профессор экономики университета "Аль-Азхар" в Газе Самир Абу Мудалала. "Атаки США и Израиля против Ирана связаны со скрытыми интересами установления контроля над энергетическими и нефтегазовыми ресурсами региона", - считает эксперт. Собеседник агентства сравнил действия США и Израиля в Иране со вторжением в Ливию в 2011 году и в Ирак в 2003, добавив, что сходство этих операций США на Ближнем Востоке заключается в борьбе за ресурсы. "Любая новая эскалация, особенно с учетом продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном, должна рассматриваться в более широком контексте, связанном с перераспределением сил на мировом энергетическом рынке и геополитикой Ближнего Востока", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260319/mvf-868460654.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

