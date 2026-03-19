Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране - 19.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране
Действия США и Израиля в Иране обусловлены заинтересованностью государств в иранских природных ресурсах, стремлением изменить ситуацию на мировом энергетическом | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:45+0300
2026-03-19T20:45+0300
энергетика
мировая экономика
иран
сша
израиль
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Действия США и Израиля в Иране обусловлены заинтересованностью государств в иранских природных ресурсах, стремлением изменить ситуацию на мировом энергетическом рынке в свою пользу, поделился своим мнением с РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) и профессор экономики университета "Аль-Азхар" в Газе Самир Абу Мудалала. "Атаки США и Израиля против Ирана связаны со скрытыми интересами установления контроля над энергетическими и нефтегазовыми ресурсами региона", - считает эксперт. Собеседник агентства сравнил действия США и Израиля в Иране со вторжением в Ливию в 2011 году и в Ирак в 2003, добавив, что сходство этих операций США на Ближнем Востоке заключается в борьбе за ресурсы. "Любая новая эскалация, особенно с учетом продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном, должна рассматриваться в более широком контексте, связанном с перераспределением сил на мировом энергетическом рынке и геополитикой Ближнего Востока", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
https://1prime.ru/20260319/mvf-868460654.html
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
20:45 19.03.2026
 
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране

Мудалала: операция США и Израиля в Иране пытается перераспределить энергоресурсы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Действия США и Израиля в Иране обусловлены заинтересованностью государств в иранских природных ресурсах, стремлением изменить ситуацию на мировом энергетическом рынке в свою пользу, поделился своим мнением с РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) и профессор экономики университета "Аль-Азхар" в Газе Самир Абу Мудалала.
"Атаки США и Израиля против Ирана связаны со скрытыми интересами установления контроля над энергетическими и нефтегазовыми ресурсами региона", - считает эксперт.
Собеседник агентства сравнил действия США и Израиля в Иране со вторжением в Ливию в 2011 году и в Ирак в 2003, добавив, что сходство этих операций США на Ближнем Востоке заключается в борьбе за ресурсы.
"Любая новая эскалация, особенно с учетом продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном, должна рассматриваться в более широком контексте, связанном с перераспределением сил на мировом энергетическом рынке и геополитикой Ближнего Востока", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана
Вчера, 19:13
 
ЭнергетикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
