Генсек ИМО начнет переговоры с Ираном по эвакуации судов

Генсек ИМО начнет переговоры с Ираном по эвакуации судов - 19.03.2026, ПРАЙМ

Генсек ИМО начнет переговоры с Ираном по эвакуации судов

Генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T22:45+0300

2026-03-19T22:45+0300

2026-03-19T22:45+0300

ЛОНДОН, 19 мар - ПРАЙМ. Генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе. "Я немедленно начну переговоры со странами региона, со всеми странами Персидского залива, с представителями судоходной отрасли", - заявил Домингес на пресс-конференции по итогам внеочередной сессии ИМО по конфликту на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что уже вел и продолжит вести переговоры с Ираном. "Я разговаривал с Ираном, открыты ли они для разговоров", - добавил Домингес. Также генсек ИМО выступил против вывода гражданских судов в сопровождении военных кораблей. "Военное сопровождение коммерческих судов не является на 100% безопасным для торговых судов. И это не долгосрочное и устойчивое решение. Потому что суда все еще могут стать мишенью. Риск все еще существует", - сказал Домингес. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.

https://1prime.ru/20260319/rosaviatsiya-868465890.html

иран

персидский залив

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, персидский залив, ормузский пролив, дональд трамп