На Западе рассказали, с какими трудностями столкнулись США из-за Ирана
Страны арабского мира выразили резкое недовольство действиями США после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street... | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Страны арабского мира выразили резкое недовольство действиями США после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street Journal."Арабские правительства были возмущены нападением Израиля и неспособностью США предотвратить его. Они активно лоббировали администрацию Трампа, чтобы остановить удары США и Израиля по иранской энергетической инфраструктуре, и теперь считают, что на них нацелились", — говорится в публикации.Отмечается, что государства Персидского залива неоднократно предупреждали Вашингтон о риске эскалации конфликта в секторе, имеющем ключевое значение для их благополучия и мировой экономики.В среду Тегеран заявил о намерении наносить удары по нефтяной отрасли Саудовской Аравии и ОАЭ. Это последовало после сообщений об американо-израильских ударах по объектам нефтегазовой инфраструктуры Ирана, включая "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе.Как сообщает Bloomberg, нефтяные компании стран Персидского залива, включая Saudi Aramco, начали эвакуацию сотрудников с ряда объектов.Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркивает готовность к обороне и не видит оснований для переговоров.
