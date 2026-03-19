На Западе рассказали, с какими трудностями столкнулись США из-за Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, с какими трудностями столкнулись США из-за Ирана
Страны арабского мира выразили резкое недовольство действиями США после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street... | 19.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260319/iran-868464927.html
https://1prime.ru/20260319/iran-868436868.html
WSJ: страны Персидского залива возмущены США из-за удара по "Южному Парсу"

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Страны арабского мира выразили резкое недовольство действиями США после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", сообщает The Wall Street Journal.
"Арабские правительства были возмущены нападением Израиля и неспособностью США предотвратить его. Они активно лоббировали администрацию Трампа, чтобы остановить удары США и Израиля по иранской энергетической инфраструктуре, и теперь считают, что на них нацелились", — говорится в публикации.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Иран заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Израиле
Вчера, 20:57
Отмечается, что государства Персидского залива неоднократно предупреждали Вашингтон о риске эскалации конфликта в секторе, имеющем ключевое значение для их благополучия и мировой экономики.
В среду Тегеран заявил о намерении наносить удары по нефтяной отрасли Саудовской Аравии и ОАЭ. Это последовало после сообщений об американо-израильских ударах по объектам нефтегазовой инфраструктуры Ирана, включая "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе.
Как сообщает Bloomberg, нефтяные компании стран Персидского залива, включая Saudi Aramco, начали эвакуацию сотрудников с ряда объектов.
Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркивает готовность к обороне и не видит оснований для переговоров.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
"Просто сдадимся": в США выявили неожиданную угрозу из Ирана
Вчера, 07:03
 
