Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сотрут с лица Земли". В США испугались шага Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Сотрут с лица Земли". В США испугались шага Ирана
Усиление конфликта с Ираном может иметь крайне тяжелые последствия для США и Израиля, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Усиление конфликта с Ираном может иметь крайне тяжелые последствия для США и Израиля, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X."Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества. Хотя многие считали Тегеран слабым противником, иранцы очень образованы и проницательны, у них есть козыри в рукаве", — отметил он.По его словам, Иран рассматривает конфликт как вопрос выживания, в то время как США и Израиль продолжают выдвигать жесткие угрозы.Эксперт считает, что Вашингтону необходимо отказаться от дальнейшей эскалации и искать пути выхода из конфликтаВоенная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Усиление конфликта с Ираном может иметь крайне тяжелые последствия для США и Израиля, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X.
"Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества. Хотя многие считали Тегеран слабым противником, иранцы очень образованы и проницательны, у них есть козыри в рукаве", — отметил он.
По его словам, Иран рассматривает конфликт как вопрос выживания, в то время как США и Израиль продолжают выдвигать жесткие угрозы.
Эксперт считает, что Вашингтону необходимо отказаться от дальнейшей эскалации и искать пути выхода из конфликта
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
