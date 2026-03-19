"Сотрут с лица Земли". В США испугались шага Ирана

"Сотрут с лица Земли". В США испугались шага Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ

"Сотрут с лица Земли". В США испугались шага Ирана

Усиление конфликта с Ираном может иметь крайне тяжелые последствия для США и Израиля, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T23:37+0300

2026-03-19T23:37+0300

2026-03-19T23:37+0300

иран

израиль

сша

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Усиление конфликта с Ираном может иметь крайне тяжелые последствия для США и Израиля, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X."Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества. Хотя многие считали Тегеран слабым противником, иранцы очень образованы и проницательны, у них есть козыри в рукаве", — отметил он.По его словам, Иран рассматривает конфликт как вопрос выживания, в то время как США и Израиль продолжают выдвигать жесткие угрозы.Эксперт считает, что Вашингтону необходимо отказаться от дальнейшей эскалации и искать пути выхода из конфликтаВоенная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

иран

израиль

сша

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

иран, израиль, сша