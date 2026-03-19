Исследование показало, сколько россиян допускают широкое применение ИИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/issledovanie-868435705.html
Исследование показало, сколько россиян допускают широкое применение ИИ
2026-03-19T05:47+0300
2026-03-19T06:37+0300
технологии
общество
экономика
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868435705.jpg?1773891425
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, дмитрий григоренко
Технологии, Общество , Экономика, РФ, Дмитрий Григоренко
05:47 19.03.2026 (обновлено: 06:37 19.03.2026)
 
Исследование показало, сколько россиян допускают широкое применение ИИ

РИА Новости: менее десяти процентов россиян допускают широкое применение ИИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Менее 10% россиян допускают широкое применение искусственного интеллекта без специального уведомления пользователей, показало исследование "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
В ходе исследования был проведен опрос 3 тысяч россиян на фоне обсуждения законопроекта Минцифры о праве отказаться от услуг с использованием ИИ.
Согласно исследованию, 42% опрошенных считают, что у пользователей должна быть возможность отказаться от услуг ИИ и выбрать взаимодействие с человеком; 31% - что использование ИИ допустимо, если компании заранее предупреждают об этом клиентов; а 19% заявили, что им безразлично, используется ли ИИ при оказании услуг, если это значительно ускоряет процесс.
"И только 8% допускают широкое применение нейросетей без специального уведомления пользователей", - сказано в исследовании.
В начале февраля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство прорабатывает рамочный законопроект по регулированию ИИ. Его ключевая задача - предотвращение рисков применения ИИ в "чувствительных" сферах, где цена ошибки особенно высока. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
Как выяснилось в ходе исследования, россияне чаще всего готовы взаимодействовать с ИИ в простых сервисных операциях. Например, 46% опрошенных готовы получать консультации чат-ботов при решении стандартных вопросов, а 38% - пользоваться автоматическими рекомендациями при выборе товаров и услуг. "При этом 29% участников исследования допускают использование ИИ при оформлении заявок или документов", - выяснили аналитики.
Однако в ряде сфер россияне предпочитают взаимодействовать только с человеком. Так, 41% участников исследования не хотели бы, чтобы решения о выдаче кредитов или других финансовых продуктов принимались исключительно алгоритмами.
"Еще 36% опрошенных не готовы доверять ИИ рассмотрение жалоб и спорных ситуаций с компаниями. Кроме того, 33% участников исследования считают, что в медицинских или юридических консультациях использование нейросетей должно происходить только под контролем специалиста", - сказано в исследовании.
"Большинство россиян осторожно относятся к использованию искусственного интеллекта в важных сферах жизни. Они готовы доверять ИИ простые и рутинные задачи, но когда речь идет о финансах, спорных ситуациях или принятии значимых решений, предпочитают участие специалиста", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала