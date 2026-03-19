Правительство Италии сократило цены на автомобильное топливо

2026-03-19T01:12+0300

РИМ, 19 мар - ПРАЙМ. Совмин Италии на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен на фоне ближневосточного конфликта, сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони. "Мы приняли три меры, сократив стоимость на 25 евроцентов с литра" - заявила он в эфире телеканала Rai1. Как отмечают местные СМИ, сокращение акцизов продлится 20 дней. Также правительственный законопроект предусматривает помощь автотранспортной сфере, рыболовной отрасли и расширение полномочий Инспекции по контролю за ценами. В среду министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел круглый стол с представителями топливных компаний страны. По его итогам он заявил, что правительство намерено снизить цены на дизельное топливо по возможности до 1,90 евро за литр. Выступая в эфире телеканала Rete4, она заявил, что Италия получит более дешевый бензин, чем "Германия, Франция, Испания и Великобритания". Также в среду министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" сообщило, что стоимость дизельного топлива на заправках в режиме самообслуживания выросла до 2,10 евро за литр, бензина – 1,87 евро. Неделю назад цены на дизель и бензин перевалили 2 евро и 1,8 евро за литр соответственно.

