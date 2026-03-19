Правительство Италии сократило цены на автомобильное топливо - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260319/italija-868432251.html
Правительство Италии сократило цены на автомобильное топливо
2026-03-19T01:12+0300
2026-03-19T04:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868432251.jpg?1773883870
РИМ, 19 мар - ПРАЙМ. Совмин Италии на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен на фоне ближневосточного конфликта, сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони. "Мы приняли три меры, сократив стоимость на 25 евроцентов с литра" - заявила он в эфире телеканала Rai1. Как отмечают местные СМИ, сокращение акцизов продлится 20 дней. Также правительственный законопроект предусматривает помощь автотранспортной сфере, рыболовной отрасли и расширение полномочий Инспекции по контролю за ценами. В среду министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел круглый стол с представителями топливных компаний страны. По его итогам он заявил, что правительство намерено снизить цены на дизельное топливо по возможности до 1,90 евро за литр. Выступая в эфире телеканала Rete4, она заявил, что Италия получит более дешевый бензин, чем "Германия, Франция, Испания и Великобритания". Также в среду министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" сообщило, что стоимость дизельного топлива на заправках в режиме самообслуживания выросла до 2,10 евро за литр, бензина – 1,87 евро. Неделю назад цены на дизель и бензин перевалили 2 евро и 1,8 евро за литр соответственно.
италия
франция
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:12 19.03.2026 (обновлено: 04:31 19.03.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала