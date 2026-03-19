Юрист рассказал, кому можно временно регистрироваться в апартаментах - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/jurist-868432581.html
Юрист рассказал, кому можно временно регистрироваться в апартаментах
Регистрация в апартаментах пока возможна лишь собственникам такой недвижимости и членам их семей, рассказал РИА Новости юрист Александр Мальцев. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T01:45+0300
2026-03-19T04:53+0300
бизнес
общество
рф
конституционный суд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868432581.jpg?1773885221
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Регистрация в апартаментах пока возможна лишь собственникам такой недвижимости и членам их семей, рассказал РИА Новости юрист Александр Мальцев. Ранее Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений. МВД РФ уже подготовило законопроект и проект постановления, которыми предлагается закрепить в законе право на временную регистрацию в апартаментах, если они фактически используются для проживания. "Сейчас временно регистрироваться в апартаментах могут только собственники помещения, а также их ближайшие родственники, члены их семьи. При этом есть определенные нюансы. Так, собственникам и членам их семьи необходимо будет предоставить документы, подтверждающие, что строительство здания, где располагаются апартаменты, осуществлялось "как здания, предназначенного для пребывания граждан", - сказал юрист. Он также добавил, что гражданам для временной регистрации будет необходимо подтвердить, что апартаменты полностью соответствуют характеристикам квартиры. Также Мальцев рассказал, что временная регистрация в апартаментах иных лиц будет возможна, когда будут приняты необходимые корректировки в законодательстве.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:45 19.03.2026 (обновлено: 04:53 19.03.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БизнесОбществоРФКонституционный судМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала