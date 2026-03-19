Юрист рассказал, кому можно временно регистрироваться в апартаментах
Регистрация в апартаментах пока возможна лишь собственникам такой недвижимости и членам их семей, рассказал РИА Новости юрист Александр Мальцев. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T01:45+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Регистрация в апартаментах пока возможна лишь собственникам такой недвижимости и членам их семей, рассказал РИА Новости юрист Александр Мальцев. Ранее Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений. МВД РФ уже подготовило законопроект и проект постановления, которыми предлагается закрепить в законе право на временную регистрацию в апартаментах, если они фактически используются для проживания. "Сейчас временно регистрироваться в апартаментах могут только собственники помещения, а также их ближайшие родственники, члены их семьи. При этом есть определенные нюансы. Так, собственникам и членам их семьи необходимо будет предоставить документы, подтверждающие, что строительство здания, где располагаются апартаменты, осуществлялось "как здания, предназначенного для пребывания граждан", - сказал юрист. Он также добавил, что гражданам для временной регистрации будет необходимо подтвердить, что апартаменты полностью соответствуют характеристикам квартиры. Также Мальцев рассказал, что временная регистрация в апартаментах иных лиц будет возможна, когда будут приняты необходимые корректировки в законодательстве.
РИА Новости: регистрация в апартаментах пока доступна лишь собственникам
