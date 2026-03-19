"Вот идиотка". Резкие слова Каллас о "Дружбе" удивили журналиста - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Вот идиотка". Резкие слова Каллас о "Дружбе" удивили журналиста
https://1prime.ru/20260319/orban-868464473.html
https://1prime.ru/20260319/filippo-868457301.html
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ХОРВАТИЯ, Петер Сийярто, Кая Каллас, МИД ФРГ, ЕС, Йоханн Вадефуль
"Вот идиотка". Резкие слова Каллас о "Дружбе" удивили журналиста

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных альтернативных поставках нефти для Венгрии после остановки трубопровода "Дружба" киевским режимом.
Перед саммитом ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что союз предлагает Будапешту варианты решения проблемы, включая поставки через Хорватию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе
Вчера, 20:29
"Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры. Хорватия сама не добывает ни капли нефти", — ответил на это журналист.
Боуз добавил, что Хорватия предлагает транспортировку "не российской" нефти через свою территорию по цене, превышающей обычную в пять раз.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в грубой форме угрожал Будапешту за отказ поддержать кредит Украине на 90 миллиардов евро на фоне нефтяной блокады Киева.
Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, сославшись на повреждения. Венгрия в ответ остановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета санкций до восстановления прокачки нефти из России — в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Ультиматум Зеленскому вызвал переполох во Франции
Вчера, 16:22
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАХОРВАТИЯПетер СийяртоКая КалласМИД ФРГЕСЙоханн Вадефуль
 
 
