"Вот идиотка". Резкие слова Каллас о "Дружбе" удивили журналиста - 19.03.2026, ПРАЙМ

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных альтернативных поставках нефти... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T23:25+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных альтернативных поставках нефти для Венгрии после остановки трубопровода "Дружба" киевским режимом.Перед саммитом ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что союз предлагает Будапешту варианты решения проблемы, включая поставки через Хорватию."Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры. Хорватия сама не добывает ни капли нефти", — ответил на это журналист.Боуз добавил, что Хорватия предлагает транспортировку "не российской" нефти через свою территорию по цене, превышающей обычную в пять раз.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в грубой форме угрожал Будапешту за отказ поддержать кредит Украине на 90 миллиардов евро на фоне нефтяной блокады Киева.Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, сославшись на повреждения. Венгрия в ответ остановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета санкций до восстановления прокачки нефти из России — в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба".

https://1prime.ru/20260319/orban-868464473.html

https://1prime.ru/20260319/filippo-868457301.html

венгрия, украина, хорватия, петер сийярто, кая каллас, мид фрг, ес, йоханн вадефуль