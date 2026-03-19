https://1prime.ru/20260319/katar-868459064.html
Катар может объявить форс-мажор по контрактам на поставку СПГ
2026-03-19T18:06+0300
энергетика
газ
италия
бельгия
южная корея
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg
ДОХА, 19 мар - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай в связи с потерями в производстве из-за атак на ее заводы, сообщил агентству Рейтер глава компании Саад аль-Кааби. "Нам, возможно, придётся объявить форс-мажорные обстоятельства по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет на поставки СПГ в Италию, Бельгию, Корею и Китай", - сказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_14:0:585:428_1920x0_80_0_0_97d40ef04f1de44898ef84c467ab9985.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
