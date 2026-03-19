Стали известны города, где чаще всего бронируют квартиры посуточно - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стали известны города, где чаще всего бронируют квартиры посуточно
2026-03-19T06:26+0300
2026-03-19T07:12+0300
06:26 19.03.2026 (обновлено: 07:12 19.03.2026)
 
Стали известны города, где чаще всего бронируют квартиры посуточно

РИА Новости: Кировск вошел в топ-15 городов по числу бронирований квартир посуточно

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кировск, Кисловодск, Пятигорск, Зеленоградск и Элиста вошли в топ-15 российских городов по числу бронирований квартир посуточно в апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия".
По данным сервиса, самые популярные направления апреля среди туристов по числу забронированных посуточных квартир - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Ставропольский край и Мурманская область.
"Стоит отметить присутствие в топ-15 городов, которые не являются крупными региональными центрами: Кировска, Кисловодска, Пятигорска, Зеленоградска и Элисты. Межсезонье интересно тем, что позволяет и продлить зиму, отправившись на один из горнолыжных курортов, и почувствовать полноценный приход весны в южных регионах. Тройка лидеров среди городов при этом ожидаемая: Санкт-Петербург, Москва и Сочи", - указали в "Авто Путешествиях".
Средняя по России длительность бронирования составляет четыре ночи, а среднее количество гостей - три человека.
При этом среди регионов по сравнению апрелем прошлого года сильнее всего количество бронирований квартир выросло в Калмыкии (в 3,9 раза), Пензенской области (на 68%), Хабаровском крае (на 56%), Калужской (на 45%) и Тверской областях (на 42%).
В сегменте посуточной аренды загородных объектов лидерами апреля среди регионов обещают стать Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Астраханская, Свердловская и Самарская области, заключили в сервисе.
 
