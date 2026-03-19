https://1prime.ru/20260319/kirovsk-868436289.html
Стали известны города, где чаще всего бронируют квартиры посуточно
Кировск, Кисловодск, Пятигорск, Зеленоградск и Элиста вошли в топ-15 российских городов по числу бронирований квартир посуточно в апреле, рассказали РИА Новости | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T06:26+0300
бизнес
россия
элиста
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868436289.jpg?1773893530
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кировск, Кисловодск, Пятигорск, Зеленоградск и Элиста вошли в топ-15 российских городов по числу бронирований квартир посуточно в апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". По данным сервиса, самые популярные направления апреля среди туристов по числу забронированных посуточных квартир - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Ставропольский край и Мурманская область. "Стоит отметить присутствие в топ-15 городов, которые не являются крупными региональными центрами: Кировска, Кисловодска, Пятигорска, Зеленоградска и Элисты. Межсезонье интересно тем, что позволяет и продлить зиму, отправившись на один из горнолыжных курортов, и почувствовать полноценный приход весны в южных регионах. Тройка лидеров среди городов при этом ожидаемая: Санкт-Петербург, Москва и Сочи", - указали в "Авто Путешествиях". Средняя по России длительность бронирования составляет четыре ночи, а среднее количество гостей - три человека. При этом среди регионов по сравнению апрелем прошлого года сильнее всего количество бронирований квартир выросло в Калмыкии (в 3,9 раза), Пензенской области (на 68%), Хабаровском крае (на 56%), Калужской (на 45%) и Тверской областях (на 42%). В сегменте посуточной аренды загородных объектов лидерами апреля среди регионов обещают стать Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Астраханская, Свердловская и Самарская области, заключили в сервисе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: Кировск вошел в топ-15 городов по числу бронирований квартир посуточно
