Лидеры ЕС обсудят вопрос пересмотра пошлин на российские удобрения - 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T01:54+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза в четверг обсудят вопрос пересмотра пошлин на российские и белорусские удобрения, сообщила Еврокомиссия. "Комиссия внимательно следит за ситуацией. Ситуация с удобрениями будет обсуждаться лидерами ЕС в четверг", - заявили в ЕК газете "Известия". Издание со ссылкой на Еврокомиссию отмечает, что с просьбой временно отменить тарифы "в Брюссель пока обращалась только Венгрия". "Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в официальном письме предупредил: ограничение доступа к доступным удобрениям неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри союза", - пишет газета.

