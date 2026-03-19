Лидеры ЕС обсудят вопрос пересмотра пошлин на российские удобрения - 19.03.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС обсудят вопрос пересмотра пошлин на российские удобрения
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, ЕК
ЕК: лидеры стран ЕС обсудят пересмотр пошлин на удобрения из России и Белоруссии

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза в четверг обсудят вопрос пересмотра пошлин на российские и белорусские удобрения, сообщила Еврокомиссия.
"Комиссия внимательно следит за ситуацией. Ситуация с удобрениями будет обсуждаться лидерами ЕС в четверг", - заявили в ЕК газете "Известия".
Издание со ссылкой на Еврокомиссию отмечает, что с просьбой временно отменить тарифы "в Брюссель пока обращалась только Венгрия".
"Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в официальном письме предупредил: ограничение доступа к доступным удобрениям неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри союза", - пишет газета.
 
