МАГАТЭ рассматривает возможность вывоза ядерных материалов из Ирана
2026-03-19T21:51+0300
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство рассматривает возможность сбора и вывоза ядерных материалов из Ирана силами своих инспекторов на фоне продолжающейся эскалации вокруг страны. Власти Ирана заявили ранее в марте, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было. "Мы рассматриваем эти варианты", - заявил Гросси в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможности сбора и вывоза ядерных материалов из Ирана. Ранее Гросси сообщал об отсутствии признаков того, что Иран вывозил высокообогащенный уран с основных ядерных объектов страны, подвергшихся в июне ударам со стороны США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
