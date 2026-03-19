Магазин "Читай-город" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

МАХАЧКАЛА, 19 мар - ПРАЙМ. Суд оштрафовал магазин "Читай-город" в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу изданий с признаками пропаганды ЛГБТ*, следует из...

МАХАЧКАЛА, 19 мар - ПРАЙМ. Суд оштрафовал магазин "Читай-город" в Махачкале на 800 тысяч рублей за продажу изданий с признаками пропаганды ЛГБТ*, следует из постановления суда, с которым ознакомилось РИА Новости. В судебном акте сообщается, что в магазине "Читай-город" в торговом центре "Этажи" покупательница приобрела книги "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана и роман "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин и передала их сотрудникам ЦПЭ МВД по Дагестану. Участковый отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы составил в отношении ООО "Новый книжный магазин М" протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). "Действия ООО "Новый книжный М" подлежат квалификации по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений… Судья постановил: ООО "Новый книжный М" признать виновным… и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", – говорится в постановлении. Суду были представлены заключения нескольких экспертов Забайкальского государственного университета. Например, доктор философских наук Артем Жуков пришел к выводам, что в этих книгах содержатся признаки идей, связанных с пропагандой гомосексуализма. По его мнению, издания "представляют собой произведения, которые бросают вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе, нацелены на разрушение традиционных половых ролей, традиционных семейных ценностей, дискредитацию патриархальной семейной традиции". Назначенный штраф – минимальный, предусмотренный санкцией части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Отмечается, что смягчающим ответственность обстоятельством стало "добровольное прекращение противоправного поведения".* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

