https://1prime.ru/20260319/mayning-868466031.html

В ОП предложили запретить майнинг криптовалют для физических лиц

2026-03-19T21:44+0300

криптовалюта

россия

финансы

рф

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить, оставив его только в промышленном сегменте, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В четверг в Москве в ОП РФ состоялось рабочее совещание по теме "Меры по противодействию нелегальному майнингу в целях повышения уровня энергетической безопасности страны". "Общественная палата Российской Федерации в целях повышения энергетической безопасности выступает за переформатирование майнинга в нашей стране. В частности, предлагается оставить только майнинг в промышленных масштабах, при этом майнинг физических лиц должен быть запрещен", - сообщил Машаров по итогам совещания. В ходе совещания генеральный директор ООО "Базальт Инжиниринг" Александр Карташев предложил усилить ответственность за нелегальный майнинг не только самих майнеров, но и должностных лиц энергетических компаний. "Общественная палата Российской Федерации по итогам совещания планирует реализовать ряд инициатив: подготовить запрос в Минэнерго; подготовить предложения по усилению административной ответственности за нелегальный майнинг, а также поддержать МВД в части введения нового состава в Уголовный кодекс", - добавил Машаров.

https://1prime.ru/20260315/burjatija-868316786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

