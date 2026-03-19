В ОП предложили запретить майнинг криптовалют для физических лиц - 19.03.2026, ПРАЙМ
В ОП предложили запретить майнинг криптовалют для физических лиц
Член ОП Машаров: майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить, оставив его только в промышленном сегменте, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
В четверг в Москве в ОП РФ состоялось рабочее совещание по теме "Меры по противодействию нелегальному майнингу в целях повышения уровня энергетической безопасности страны".
"Общественная палата Российской Федерации в целях повышения энергетической безопасности выступает за переформатирование майнинга в нашей стране. В частности, предлагается оставить только майнинг в промышленных масштабах, при этом майнинг физических лиц должен быть запрещен", - сообщил Машаров по итогам совещания.
В ходе совещания генеральный директор ООО "Базальт Инжиниринг" Александр Карташев предложил усилить ответственность за нелегальный майнинг не только самих майнеров, но и должностных лиц энергетических компаний.
"Общественная палата Российской Федерации по итогам совещания планирует реализовать ряд инициатив: подготовить запрос в Минэнерго; подготовить предложения по усилению административной ответственности за нелегальный майнинг, а также поддержать МВД в части введения нового состава в Уголовный кодекс", - добавил Машаров.
