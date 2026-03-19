https://1prime.ru/20260319/mayning-868466031.html
В ОП предложили запретить майнинг криптовалют для физических лиц - 19.03.2026, ПРАЙМ
Майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить, оставив его только в промышленном сегменте, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной... | 19.03.2026, ПРАЙМ
криптовалюта
россия
финансы
рф
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить, оставив его только в промышленном сегменте, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В четверг в Москве в ОП РФ состоялось рабочее совещание по теме "Меры по противодействию нелегальному майнингу в целях повышения уровня энергетической безопасности страны". "Общественная палата Российской Федерации в целях повышения энергетической безопасности выступает за переформатирование майнинга в нашей стране. В частности, предлагается оставить только майнинг в промышленных масштабах, при этом майнинг физических лиц должен быть запрещен", - сообщил Машаров по итогам совещания. В ходе совещания генеральный директор ООО "Базальт Инжиниринг" Александр Карташев предложил усилить ответственность за нелегальный майнинг не только самих майнеров, но и должностных лиц энергетических компаний. "Общественная палата Российской Федерации по итогам совещания планирует реализовать ряд инициатив: подготовить запрос в Минэнерго; подготовить предложения по усилению административной ответственности за нелегальный майнинг, а также поддержать МВД в части введения нового состава в Уголовный кодекс", - добавил Машаров.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f1bc72f78ea19b3fd725d7ff0f2cfc8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Член ОП Машаров: майнинг криптовалют для физических лиц в РФ нужно запретить
