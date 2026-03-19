"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине
Мерц потребовал место для ЕС за столом переговоров по Украине
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко набросился на США с требованием места за столом переговоров по Украине. Его цитирует издание Die Welt.
"Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев", — пожаловался он.
Мерц отметил, что Европе нужно срочно получить согласованный кредит на 90 миллиардов евро для Украины.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
