"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине
"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине
Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев", — пожаловался он. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T08:30+0300
2026-03-19T08:30+0300
украина
фридрих мерц
сша
германия
владимир зеленский
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко набросился на США с требованием места за столом переговоров по Украине. Его цитирует издание Die Welt. "Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев", — пожаловался он.Мерц отметил, что Европе нужно срочно получить согласованный кредит на 90 миллиардов евро для Украины.Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
украина
сша
германия
украина, фридрих мерц, сша, германия, владимир зеленский
УКРАИНА, Фридрих Мерц, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский
08:30 19.03.2026
 
"Не может быть". Мерц выступил с громким заявлением по Украине

Мерц потребовал место для ЕС за столом переговоров по Украине

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко набросился на США с требованием места за столом переговоров по Украине. Его цитирует издание Die Welt.

"Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев", — пожаловался он.
Мерц отметил, что Европе нужно срочно получить согласованный кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
УКРАИНАФридрих МерцСШАГЕРМАНИЯВладимир Зеленский
 
 
