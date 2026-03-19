https://1prime.ru/20260319/minfin-868455536.html
Минфин выступает за поэтапное введение НДС на товары интернет-торговли
2026-03-19T16:10+0300
экономика
россия
рф
алексей сазанов
минфин
минпромторг
антон алиханов
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за поэтапное введение НДС на товары интернет-торговли, но окончательное решение за правительством, заявил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "С товаров интернет-торговли НДС тоже надо брать. Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом, на такого рода товары без предела, без налогового", - сказал он на пятом Петербургском налоговом форуме. "Такие изменения мы подготовили в законодательство, разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. В 2027 году это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%", - добавил Сазанов. По его словам, существуют другие точки зрения - в частности, Минпромторг предлагает ввести НДС сразу одномоментно. "Окончательное решение в конечном итоге будет за правительством", - сказал Сазанов.Ранее Минфин РФ предлагал ставку НДС для товаров интернет-торговли на уровне 5% в 2027 году, 10% - в 2028 году, 15% - в 2029 году, и 20% - уже в 2030 году."Потому что ставку подняли НДС в прошлом году до 22%, соответственно, 7%, 14%, 22%", - объяснил Сазанов, отвечая на уточняющий вопрос об изменении шкалы ранее предложенных ставок.Ожидается, что эти изменения заработают с 1 января 2027 года, добавил он.Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет администратором данного налога. Предполагается, что декларировать его будут сами интернет-площадки, через которые происходит реализация товаров, либо операторы электронной торговли. Они будут сдавать декларации по всем операциям, которые проходят через них, и комплексно, агрегированно уплачивать НДС по итогам налогового периода, объяснил Сазанов.В середине февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство прорабатывает различные варианты формирования более справедливых условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. В министерстве тогда добавили, что предлагают ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров с 2027 года.
https://1prime.ru/20260318/ssha-868424679.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
