Минфин выступает за поэтапное введение НДС на товары интернет-торговли - 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T16:10+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за поэтапное введение НДС на товары интернет-торговли, но окончательное решение за правительством, заявил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "С товаров интернет-торговли НДС тоже надо брать. Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом, на такого рода товары без предела, без налогового", - сказал он на пятом Петербургском налоговом форуме. "Такие изменения мы подготовили в законодательство, разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. В 2027 году это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%", - добавил Сазанов. По его словам, существуют другие точки зрения - в частности, Минпромторг предлагает ввести НДС сразу одномоментно. "Окончательное решение в конечном итоге будет за правительством", - сказал Сазанов.Ранее Минфин РФ предлагал ставку НДС для товаров интернет-торговли на уровне 5% в 2027 году, 10% - в 2028 году, 15% - в 2029 году, и 20% - уже в 2030 году."Потому что ставку подняли НДС в прошлом году до 22%, соответственно, 7%, 14%, 22%", - объяснил Сазанов, отвечая на уточняющий вопрос об изменении шкалы ранее предложенных ставок.Ожидается, что эти изменения заработают с 1 января 2027 года, добавил он.Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет администратором данного налога. Предполагается, что декларировать его будут сами интернет-площадки, через которые происходит реализация товаров, либо операторы электронной торговли. Они будут сдавать декларации по всем операциям, которые проходят через них, и комплексно, агрегированно уплачивать НДС по итогам налогового периода, объяснил Сазанов.В середине февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство прорабатывает различные варианты формирования более справедливых условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. В министерстве тогда добавили, что предлагают ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров с 2027 года.

россия, рф, алексей сазанов, минфин, минпромторг, антон алиханов, фнс россии