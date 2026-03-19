https://1prime.ru/20260319/minfin-868455820.html
Минфин не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь, доходы от него уже заложены в бюджет на трехлетку,...
экономика
россия
рф
алексей сазанов
александр новак
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь, доходы от него уже заложены в бюджет на трехлетку, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы считаем, что ничего корректировать не нужно. Бюджет принят на трехлетку, там есть определенные доходы от акциза на сталь. Сейчас как-то от них отказываться мы не можем, поэтому никакие корректировки в расчет акциза на сталь мы не поддерживаем", - ответил он на вопрос о том, какова позиция Минфина насчет предложения Минпромторга и Минэкономразвития скорректировать формулу акциза на сталь, в частности, за счет плавающей ставки. В середине февраля вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора.
https://1prime.ru/20260319/minfin-868455536.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
