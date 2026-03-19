Минфин не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь

2026-03-19T16:21+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает корректировки формулы расчета акциза на сталь, доходы от него уже заложены в бюджет на трехлетку, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы считаем, что ничего корректировать не нужно. Бюджет принят на трехлетку, там есть определенные доходы от акциза на сталь. Сейчас как-то от них отказываться мы не можем, поэтому никакие корректировки в расчет акциза на сталь мы не поддерживаем", - ответил он на вопрос о том, какова позиция Минфина насчет предложения Минпромторга и Минэкономразвития скорректировать формулу акциза на сталь, в частности, за счет плавающей ставки. В середине февраля вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора.

