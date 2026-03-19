Минфин готов оказать помощь отдельным металлургам при обращении компаний - 19.03.2026, ПРАЙМ
Минфин готов оказать помощь отдельным металлургам при обращении компаний
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Подкомиссия во главе с министром финансов Антоном Силуановым готова оказать помощь отдельным металлургам при обращении компаний, это не будет связано со снижением налогов для всей отрасли, следует из слов статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Комментируя возможность предоставления реальных мер поддержки производителям стали в ближайшее время, Сазанов сказал, что металлургические предприятия могут обратиться в правительственную подкомиссию при Минфине, которая рассматривает обращения конкретных компаний. Он напомнил, что подкомиссия уже предоставила отдельным угольщикам меры поддержки в виде отсрочки, рассрочки по уплате налогов, а также помощь с реструктуризацией банковских кредитов. "Соответственно, если у каких-то металлургических компаний есть серьёзные проблемы, угроза закрытия, увольнения людей, то, безусловно, они могут обратиться в данную подкомиссию, которая работает при Минфине. И, соответственно, там конкретные проблемы конкретной компании будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать. Но это не будет связано со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли", - уточнил замминистра. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая 2025 года в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Возглавляет ее министр финансов РФ Антон Силуанов.
16:28 19.03.2026
 
Минфин готов оказать помощь отдельным металлургам при обращении компаний

Минфин: подкомиссия готова оказать помощь металлургам при обращении компаний

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Подкомиссия во главе с министром финансов Антоном Силуановым готова оказать помощь отдельным металлургам при обращении компаний, это не будет связано со снижением налогов для всей отрасли, следует из слов статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.
Комментируя возможность предоставления реальных мер поддержки производителям стали в ближайшее время, Сазанов сказал, что металлургические предприятия могут обратиться в правительственную подкомиссию при Минфине, которая рассматривает обращения конкретных компаний. Он напомнил, что подкомиссия уже предоставила отдельным угольщикам меры поддержки в виде отсрочки, рассрочки по уплате налогов, а также помощь с реструктуризацией банковских кредитов.
"Соответственно, если у каких-то металлургических компаний есть серьёзные проблемы, угроза закрытия, увольнения людей, то, безусловно, они могут обратиться в данную подкомиссию, которая работает при Минфине. И, соответственно, там конкретные проблемы конкретной компании будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать. Но это не будет связано со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли", - уточнил замминистра.
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая 2025 года в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Возглавляет ее министр финансов РФ Антон Силуанов.
