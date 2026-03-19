Минфин против резкого повышения налогового вычета для компаний

Минфин против резкого повышения налогового вычета для компаний - 19.03.2026, ПРАЙМ

Минфин против резкого повышения налогового вычета для компаний

Минфин РФ сейчас против резкого повышения федерального инвестиционного налогового вычета для компаний, проанализирует принятые в начале года послабления в этой... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T16:49+0300

2026-03-19T16:49+0300

2026-03-19T16:49+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ сейчас против резкого повышения федерального инвестиционного налогового вычета для компаний, проанализирует принятые в начале года послабления в этой сфере и готов будет вернуться к обсуждению во втором полугодии, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составляет 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. При этом в начале года бизнес попросил повысить вычет до 12% с возможностью обнуления федеральной части налога на прибыль. "С 1 января этого года в Налоговый кодекс были сделаны корректировки в части возможности передачи инвестиций внутри группы компаний... Предлагаем мониторить ситуацию и исходя из хотя бы 6-9 месяцев этого года принимать решения о необходимости расширения уровня софинансирования, который предоставляется через ФИНВ. На данном этапе мы считаем, что резкие изменения ФИНВ преждевременны", - прокомментировал он журналистам в кулуарах Петербургского налогового форума. Сазанов также добавил, что Минфин не может поддержать просьбу обнулить федеральную часть налога на прибыль за счет ФИНВ.

россия, финансы, алексей сазанов, минфин