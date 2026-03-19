В Минпросвещения рассказали, сколько детей посещают группы продленного дня
В Минпросвещения рассказали, сколько детей посещают группы продленного дня - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Минпросвещения рассказали, сколько детей посещают группы продленного дня
Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня в российских школах, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%, сообщает пресс-служба... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:42+0300
2026-03-19T07:42+0300
2026-03-19T08:24+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня в российских школах, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. "Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят", - говорится в сообщении. Уточняется, что в начале 2024/25 учебного года занятиями в ГПД были охвачены 16,48% детей, в стране действовало более 49 тысяч групп. "В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1–4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз", – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Кравцов отметил, что группы продленного дня становятся не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что графики работы групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей.
россия, общество , рф, сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Минпросвещения
В Минпросвещения рассказали, сколько детей посещают группы продленного дня
Минпросвещения: доля детей, посещающих группы продленного дня, должна составлять 17,6%
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня в российских школах, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале 2024/25 учебного года занятиями в ГПД были охвачены 16,48% детей, в стране действовало более 49 тысяч групп.
"В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1–4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз", – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Кравцов отметил, что группы продленного дня становятся не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что графики работы групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей.