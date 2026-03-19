В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота

В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота - 19.03.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота

Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели в Ростовской области из-за вспышек инфекционных болезней в РФ,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T16:58+0300

2026-03-19T16:58+0300

2026-03-19T17:07+0300

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - ПРАЙМ. Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели в Ростовской области из-за вспышек инфекционных болезней в РФ, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области. "В связи с напряженной эпизоотической обстановкой в Российской Федерации по инфекционным заболеваниям животных в Ростовской области введены ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья с территории региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что для подтверждения эпизоотического благополучия региона и снятия ограничений по вывозу проводятся исследования в хозяйствах. "Для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации", - сказано в сообщении.На сегодняшний день производственные мощности перерабатывающих предприятий Ростовской области продолжают принимать весь объем произведенного молока внутри региона, добавили в министерстве.В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В регионе введен режим ЧС.

ростовская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , ростовская область, рф