Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/mironov-868438096.html
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет
2026-03-19T07:18+0300
2026-03-19T07:56+0300
недвижимость
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868438096.jpg?1773896185
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:18 19.03.2026 (обновлено: 07:56 19.03.2026)
 
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Сергей Миронов предложил расширить возрастной критерий для семей с детьми

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить критерии программы "Семейная ипотека" и предоставлять её гражданам с детьми от семи до 16 лет.
Официальное письмо по данному вопросу вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором обращения выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Считаем необходимым расширить возрастной критерий, предоставив право на участие в программе "Семейная ипотека" гражданам Российской Федерации, имеющим ребенка, возраст которого не превышает 16 лет на дату заключения кредитного договора", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что сегодня льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, а семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности.
"Не менее важно решить вопрос с уменьшением первого взноса по программе "Семейная ипотека". Сегодня она составляет 20% от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы. "Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передаёт в залог банка своё предыдущее жильё", – добавил он.
Решать вопрос, по словам Миронова, надо и с сокращением банковской ставки по семейной ипотеке, понизив её с 6% до 3% годовых.
"Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жильё на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", - предложил лидер партии.
"Расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию", - сказала Лантратова РИА Новости.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала