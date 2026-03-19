В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет - 19.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить критерии программы "Семейная ипотека" и предоставлять её гражданам с | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:18+0300

2026-03-19T07:18+0300

2026-03-19T07:56+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить критерии программы "Семейная ипотека" и предоставлять её гражданам с детьми от семи до 16 лет. Официальное письмо по данному вопросу вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором обращения выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Считаем необходимым расширить возрастной критерий, предоставив право на участие в программе "Семейная ипотека" гражданам Российской Федерации, имеющим ребенка, возраст которого не превышает 16 лет на дату заключения кредитного договора", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что сегодня льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, а семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности. "Не менее важно решить вопрос с уменьшением первого взноса по программе "Семейная ипотека". Сегодня она составляет 20% от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы. "Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передаёт в залог банка своё предыдущее жильё", – добавил он. Решать вопрос, по словам Миронова, надо и с сокращением банковской ставки по семейной ипотеке, понизив её с 6% до 3% годовых. "Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жильё на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", - предложил лидер партии. "Расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию", - сказала Лантратова РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия