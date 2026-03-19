Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва" - 19.03.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва"
Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва" - 19.03.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва"
Самой популярной моделью автомобиля у пользователей каршеринга "Ситидрайв" минувшей зимой стал кроссовер Geely Coolray, а всего пользователи сервиса проехали за | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T02:57+0300
2026-03-19T05:21+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Самой популярной моделью автомобиля у пользователей каршеринга "Ситидрайв" минувшей зимой стал кроссовер Geely Coolray, а всего пользователи сервиса проехали за три месяца более 108 миллионов километров, подсчитали для РИА Новости в "Ситидрайве". "Всего за зимний период пользователи "Ситидрайва" проехали 108 638 014 километров. Наиболее популярной моделью стала Geely Coolray", - говорится в сообщении. В сервисе отмечают также повышение культуры вождения у пользователей каршеринга, так в течение зимы количество аварийных ситуаций снизилось на 17% в сравнении с прошлым годом. Среднее время аренды в "Ситидрайве" зимой выросло на 8% в годовом выражении, а самым популярным тарифом стал поминутный - его выбирали 74% пользователей. При этом время самой длительной аренды составило 357 часов - водитель выехал из Москвы и через Тамбов доехал до Липецка, а затем вернулся в Москву. Самыми популярными направлениями этой зимой стали Тула, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. Также в сервисе зафиксировали рост интереса к поездкам в такие регионы, как Владимирская и Ярославская области.
бизнес, москва, липецк, тула, ситидрайв
Бизнес, МОСКВА, Липецк, Тула, Ситидрайв
02:57 19.03.2026 (обновлено: 05:21 19.03.2026)
 
Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва"

РИА Новости: Geely Coolray стал самой популярной моделью в "Ситидрайве" этой зимой

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Самой популярной моделью автомобиля у пользователей каршеринга "Ситидрайв" минувшей зимой стал кроссовер Geely Coolray, а всего пользователи сервиса проехали за три месяца более 108 миллионов километров, подсчитали для РИА Новости в "Ситидрайве".
"Всего за зимний период пользователи "Ситидрайва" проехали 108 638 014 километров. Наиболее популярной моделью стала Geely Coolray", - говорится в сообщении.
В сервисе отмечают также повышение культуры вождения у пользователей каршеринга, так в течение зимы количество аварийных ситуаций снизилось на 17% в сравнении с прошлым годом.
Среднее время аренды в "Ситидрайве" зимой выросло на 8% в годовом выражении, а самым популярным тарифом стал поминутный - его выбирали 74% пользователей. При этом время самой длительной аренды составило 357 часов - водитель выехал из Москвы и через Тамбов доехал до Липецка, а затем вернулся в Москву.
Самыми популярными направлениями этой зимой стали Тула, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. Также в сервисе зафиксировали рост интереса к поездкам в такие регионы, как Владимирская и Ярославская области.
 
БизнесМОСКВАЛипецкТулаСитидрайв
 
 
