Названа самая популярная модель автомобиля у пользователей "Ситидрайва" - 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T02:57+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Самой популярной моделью автомобиля у пользователей каршеринга "Ситидрайв" минувшей зимой стал кроссовер Geely Coolray, а всего пользователи сервиса проехали за три месяца более 108 миллионов километров, подсчитали для РИА Новости в "Ситидрайве". "Всего за зимний период пользователи "Ситидрайва" проехали 108 638 014 километров. Наиболее популярной моделью стала Geely Coolray", - говорится в сообщении. В сервисе отмечают также повышение культуры вождения у пользователей каршеринга, так в течение зимы количество аварийных ситуаций снизилось на 17% в сравнении с прошлым годом. Среднее время аренды в "Ситидрайве" зимой выросло на 8% в годовом выражении, а самым популярным тарифом стал поминутный - его выбирали 74% пользователей. При этом время самой длительной аренды составило 357 часов - водитель выехал из Москвы и через Тамбов доехал до Липецка, а затем вернулся в Москву. Самыми популярными направлениями этой зимой стали Тула, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. Также в сервисе зафиксировали рост интереса к поездкам в такие регионы, как Владимирская и Ярославская области.

