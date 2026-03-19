https://1prime.ru/20260319/moshenniki-868433751.html
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ
Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T03:16+0300
2026-03-19T03:16+0300
2026-03-19T05:17+0300
технологии
финансы
общество
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868433751.jpg?1773886655
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев. "И ещё одна скрытая угроза - браузеры со встроенным ИИ. Они становятся всё популярнее. Если мошенник научится манипулировать этим встроенным ИИ, он сможет заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру", - рассказал он. "Представьте: вы просто читаете новости, а в это время встроенный помощник ИИ сливает ваши данные злоумышленнику или заражает ваш компьютер", - добавил Зуев. Он также считает, что не стоит пренебрегать средствами защиты (антивирус и файрвол), обновлениями и разумно использовать любую "модную" технологию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, общество , мтс
Технологии, Финансы, Общество , МТС
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ
РИА Новости: мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер ИИ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"И ещё одна скрытая угроза - браузеры со встроенным ИИ. Они становятся всё популярнее. Если мошенник научится манипулировать этим встроенным ИИ, он сможет заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру", - рассказал он.
"Представьте: вы просто читаете новости, а в это время встроенный помощник ИИ сливает ваши данные злоумышленнику или заражает ваш компьютер", - добавил Зуев.
Он также считает, что не стоит пренебрегать средствами защиты (антивирус и файрвол), обновлениями и разумно использовать любую "модную" технологию.