Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ
2026-03-19T03:16+0300
2026-03-19T05:17+0300
03:16 19.03.2026 (обновлено: 05:17 19.03.2026)
 
Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ

РИА Новости: мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер ИИ

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"И ещё одна скрытая угроза - браузеры со встроенным ИИ. Они становятся всё популярнее. Если мошенник научится манипулировать этим встроенным ИИ, он сможет заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру", - рассказал он.
"Представьте: вы просто читаете новости, а в это время встроенный помощник ИИ сливает ваши данные злоумышленнику или заражает ваш компьютер", - добавил Зуев.
Он также считает, что не стоит пренебрегать средствами защиты (антивирус и файрвол), обновлениями и разумно использовать любую "модную" технологию.
 
