Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ

Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ - 19.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ

Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру,... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T03:16+0300

2026-03-19T03:16+0300

2026-03-19T05:17+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев. "И ещё одна скрытая угроза - браузеры со встроенным ИИ. Они становятся всё популярнее. Если мошенник научится манипулировать этим встроенным ИИ, он сможет заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру", - рассказал он. "Представьте: вы просто читаете новости, а в это время встроенный помощник ИИ сливает ваши данные злоумышленнику или заражает ваш компьютер", - добавил Зуев. Он также считает, что не стоит пренебрегать средствами защиты (антивирус и файрвол), обновлениями и разумно использовать любую "модную" технологию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , мтс