В МВФ предупредили о росте цен из-за операции США и Израиля против Ирана
2026-03-19T19:07+0300
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Операция США и Израиля против Ирана может привести к существенному росту цен на продовольствие в мире из-за перебоев в поставках удобрений, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Были нарушены поставки удобрений. Наряду с перебоями в транспортном сообщении это повышает риск роста цен на продовольствие", - сказала она на брифинге. Козак подчеркнула, что рост цен на продовольствие может оказаться существенным, однако будет зависеть от продолжительности и интенсивности текущего конфликта. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МВФ: операция США и Израиля против Ирана может привести к росту цен на продукты в мире