МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не видит рисков перехода мировой экономики в рецессию из-за продолжающейся операции США и Израиля против... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T19:13+0300
2026-03-19T19:13+0300
2026-03-19T19:13+0300
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не видит рисков перехода мировой экономики в рецессию из-за продолжающейся операции США и Израиля против Ирана, заявила РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Нет", - сообщила она агентству, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Козак добавила, что в апреле МВФ представит обновленную оценку перспектив развития мировой экономики с учетом продолжающейся операции на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, израиль, иран, мвф
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МВФ
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана
Козак: МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана