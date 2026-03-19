Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана - 19.03.2026, ПРАЙМ
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана
2026-03-19T19:13+0300
19:13 19.03.2026
 
МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана

Козак: МВФ пока не видит рисков глобальной рецессии из-за операции против Ирана

© AFP / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не видит рисков перехода мировой экономики в рецессию из-за продолжающейся операции США и Израиля против Ирана, заявила РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Нет", - сообщила она агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Козак добавила, что в апреле МВФ представит обновленную оценку перспектив развития мировой экономики с учетом продолжающейся операции на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
