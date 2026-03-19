МВФ не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам

2026-03-19T19:18+0300

ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам Каракаса в размере около пяти миллиардов долларов, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "У меня нет новостей по замороженным специальным правам заимствования", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. При этом Козак подтвердила, что МВФ продолжает работу по налаживанию взаимодействия с экономическими институтами Венесуэлы. В январе Козак сообщала журналистам, что фонд вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере примерно 4,9 миллиарда долларов в случае возобновления отношений республики с организацией.

https://1prime.ru/20260318/ssha-868424679.html

