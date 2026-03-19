В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа
07:07 19.03.2026
 
В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа

Испанский обозреватель Левин призвал граждан поддержать выход из НАТО

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Испанский политический обозреватель Ману Левин заявил в эфире телеканала Canal Red, что после начала американской военной операции на Ближнем Востоке Испания не может продолжать быть частью альянса с США.
"По сути, это тот парень (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), который управляет всем этим западным блоком, всей этой частью мира. <…> Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. <…> Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета", — признался он.
По мнению эксперта, Мадрид больше не может сочетать свои международные интересы с членством в НАТО.
"Думаю, что нужно, честно говоря, оценить слова председателя правительства, говорящего нам, чтобы мы не рассчитывали на это (атаку на Иран. — Прим. ред.). Но я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне", — добавил Левин.
28 февраля США и Израиль начали крупную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью операции является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призывал иранцев сменить правительство.
Власти Испании осудили военные действия против Ирана, подчеркнув их несоответствие международному законодательству. Мадрид также заблокировал использование военных баз "Рота" и "Морон" для нападений на Иран. В ответ Трамп пригрозил Испании экономическими санкциями, в том числе возможным разрывом торговых отношений.
 
