В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа

В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа - 19.03.2026, ПРАЙМ

В Испании захотели покинуть НАТО из-за действий Трампа

Испанский политический обозреватель Ману Левин заявил в эфире телеканала Canal Red, что после начала американской военной операции на Ближнем Востоке Испания не

2026-03-19T07:07+0300

2026-03-19T07:07+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Испанский политический обозреватель Ману Левин заявил в эфире телеканала Canal Red, что после начала американской военной операции на Ближнем Востоке Испания не может продолжать быть частью альянса с США."По сути, это тот парень (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), который управляет всем этим западным блоком, всей этой частью мира. <…> Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. <…> Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета", — признался он.По мнению эксперта, Мадрид больше не может сочетать свои международные интересы с членством в НАТО."Думаю, что нужно, честно говоря, оценить слова председателя правительства, говорящего нам, чтобы мы не рассчитывали на это (атаку на Иран. — Прим. ред.). Но я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне", — добавил Левин.28 февраля США и Израиль начали крупную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью операции является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призывал иранцев сменить правительство.Власти Испании осудили военные действия против Ирана, подчеркнув их несоответствие международному законодательству. Мадрид также заблокировал использование военных баз "Рота" и "Морон" для нападений на Иран. В ответ Трамп пригрозил Испании экономическими санкциями, в том числе возможным разрывом торговых отношений.

испания

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, нато, испания, иран, сша, общество , мировая экономика