ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта об ИИ

Общественная палата РФ выразила готовность обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании искусственного интеллекта, сообщил РИА...

2026-03-19T01:03+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Общественная палата РФ выразила готовность обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект о регулировании ИИ опубликован для общественного обсуждения. В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года. "Минцифры подготовило технологичный, качественный законопроект, который необходимо обязательно принимать и на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Выражаю готовность обеспечить его всестороннее обсуждение", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что принятие закона об искусственном интеллекте поможет российскому бизнесу выстроить юридически верные взаимоотношения с клиентами. Помимо этого, по словам Машарова, крайне важно обеспечить безопасность технологий ИИ в контексте защиты персональных данных. "Считаю, что регулирование ИИ создаст преграды для внедрения новых мошеннических схем, так как благодаря ИИ сейчас формируется содержание и новые модели хищения средств", - добавил Машаров. Он отметил, что ОП РФ обязательно затронет вопросы детализации защиты прав граждан, подчеркнув важность сбалансированности правоприменительной практики. Кроме того, Машаров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения базового принципа - уважения автономии и свободы воли человека. По его мнению, нормативное регулирование в сфере ИИ не должно умалять право выбора и интеллектуальные способности граждан, которые являются самостоятельной ценностью и системообразующим фактором развития общества.

