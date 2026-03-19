ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта об ИИ
ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта об ИИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта об ИИ
Общественная палата РФ выразила готовность обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании искусственного интеллекта, сообщил РИА... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T01:03+0300
2026-03-19T01:03+0300
2026-03-19T01:03+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Общественная палата РФ выразила готовность обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект о регулировании ИИ опубликован для общественного обсуждения. В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года.
"Минцифры подготовило технологичный, качественный законопроект, который необходимо обязательно принимать и на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Выражаю готовность обеспечить его всестороннее обсуждение", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что принятие закона об искусственном интеллекте поможет российскому бизнесу выстроить юридически верные взаимоотношения с клиентами. Помимо этого, по словам Машарова, крайне важно обеспечить безопасность технологий ИИ в контексте защиты персональных данных.
"Считаю, что регулирование ИИ создаст преграды для внедрения новых мошеннических схем, так как благодаря ИИ сейчас формируется содержание и новые модели хищения средств", - добавил Машаров.
Он отметил, что ОП РФ обязательно затронет вопросы детализации защиты прав граждан, подчеркнув важность сбалансированности правоприменительной практики.
Кроме того, Машаров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения базового принципа - уважения автономии и свободы воли человека. По его мнению, нормативное регулирование в сфере ИИ не должно умалять право выбора и интеллектуальные способности граждан, которые являются самостоятельной ценностью и системообразующим фактором развития общества.
технологии, россия, рф, дмитрий григоренко, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дмитрий Григоренко, Минцифры
ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта об ИИ
ОП готова обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании ИИ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Общественная палата РФ выразила готовность обеспечить всестороннее обсуждение законопроекта Минцифры о регулировании искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект о регулировании ИИ опубликован для общественного обсуждения. В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года.
"Минцифры подготовило технологичный, качественный законопроект, который необходимо обязательно принимать и на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Выражаю готовность обеспечить его всестороннее обсуждение", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что принятие закона об искусственном интеллекте поможет российскому бизнесу выстроить юридически верные взаимоотношения с клиентами. Помимо этого, по словам Машарова, крайне важно обеспечить безопасность технологий ИИ в контексте защиты персональных данных.
"Считаю, что регулирование ИИ создаст преграды для внедрения новых мошеннических схем, так как благодаря ИИ сейчас формируется содержание и новые модели хищения средств", - добавил Машаров.
Он отметил, что ОП РФ обязательно затронет вопросы детализации защиты прав граждан, подчеркнув важность сбалансированности правоприменительной практики.
Кроме того, Машаров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения базового принципа - уважения автономии и свободы воли человека. По его мнению, нормативное регулирование в сфере ИИ не должно умалять право выбора и интеллектуальные способности граждан, которые являются самостоятельной ценностью и системообразующим фактором развития общества.