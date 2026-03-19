Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260319/orban-868464473.html
Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе
Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе - 19.03.2026, ПРАЙМ
Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу: Украина получит кредит на 90... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:29+0300
2026-03-19T20:29+0300
политика
брюссель
венгрия
украина
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
БУДАПЕШТ, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу: Украина получит кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза только после запуска "Дружбы". "С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти - нет и денег", - сказал Орбан венгерским СМИ. Видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*. По его словам, Венгрия столкнулась с шантажом с двух сторон, из Брюсселя и из Киева, но "вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что тщетно пытаться шантажировать меня здесь".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260318/evropa-868417150.html
брюссель
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брюссель, венгрия, украина, виктор орбан, ес
Политика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС
20:29 19.03.2026
 
Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе

Орбан заявил, что держался в Брюсселе как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу: Украина получит кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза только после запуска "Дружбы".
"С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти - нет и денег", - сказал Орбан венгерским СМИ. Видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрия столкнулась с шантажом с двух сторон, из Брюсселя и из Киева, но "вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что тщетно пытаться шантажировать меня здесь".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПолитикаБрюссельВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала