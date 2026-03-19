Орбан заявил, что не поддался шантажу в Брюсселе
2026-03-19T20:29+0300
БУДАПЕШТ, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу: Украина получит кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза только после запуска "Дружбы". "С должной скромностью скажу, что я держался как стойкий оловянный солдатик, и мы остались там, где были утром. Если есть нефть, будут деньги, если нет нефти - нет и денег", - сказал Орбан венгерским СМИ. Видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*. По его словам, Венгрия столкнулась с шантажом с двух сторон, из Брюсселя и из Киева, но "вся страна настолько поддерживает эту венгерскую позицию, что тщетно пытаться шантажировать меня здесь".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
